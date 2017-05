Leipzig. Die Leipziger Polizei hat eine Reihe von Diebstählen in den Bibliotheken der Leipziger Universität aufgeklärt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, konnten sie eine 33-jährige Frau in der Bibliothek am Petersbogen nach einem erneuten Spindaufbruch fassen. Zwölf Straftaten konnten ihr bisher zweifelsfrei zugeordnet werden, so die Beamten.

Kein Geheimnis unter Leipziger Studenten: Laptops, Handys, Portemonnaies oder Taschen lässt man in den Uni-Bibliotheken besser nicht unbeaufsichtigt. Selbst die Spinde sind mitunter nicht sicher. Wie die Polizei erklärt, haben sich die Einbrüche und Diebstähle seit Herbst 2016 gehäuft. Die Außenstelle der Juristenfakultät wurde besonders oft heimgesucht.

So auch am 24. März diesen Jahres: Die Polizei erhielt Hinweise auf einen aufgebrochenen Spind in der Bibliothek im Petersbogen. Die alarmierten Beamten fassten eine 33-jährige Frau und fanden bei ihr EC-Karten aus früheren Diebstählen auf dem Uni-Campus sowie „Unterlagen aus aktuellen Diebstählen“, so die Polizei.

Wie die Ermittlungen ergaben, soll die Frau mit dem Geld durch die gestohlenen Gegenstände ihren Lebensunterhalt und Drogenkonsum finanziert haben. Gegen die Angeschuldigte wurde Haftbefehl erlassen. Zwölf Delikte konnten zweifelsfrei zugeordnet werden, so die Beamten, drei Portemonnaies mit einigen „handelsüblichen Visitenkarten, Fahrkarten, einem Fahrplan der Deutschen Bahn und anderen Kleinigkeiten“, aber ohne persönliche Dokumente, wurde außerdem sichergestellt. Jetzt sucht die Polizei nach den Eigentümern der Geldbörsen und veröffentlicht ein Foto von den Gegenständen.

Wem gehören diese Geldbörsen? Quelle: Polizei

Wer weiß, wem die Geldbörsen gehören, kann sich an die Kripo in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig wenden, auch telefonisch unter (0341) 966-4-6666.

Von lyn