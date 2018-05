Leipzig

Zwei Sprayer im Alter von 22 und 25 Jahren sind der Polizei Leipzig in der Nacht auf Dienstag ins Netz gegangen. Nach Angaben der Beamten wurde das Duo um 2.30 Uhr dabei beobachtet, wie es die Wand einer Fleischerei auf der Karl-Liebknecht-Straße umgestaltete. Einer der Beiden konnte bereits am Tatort, der andere nach gescheitertem Fluchtversuch ganz in der Nähe gestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und konfiszierte zur Beweissicherung Handschuhe und Spray-Dosen.

Schon am Wochenende wurde an der S-Bahn-Haltestelle „MDR“ ein 21-jähriger Sprayer von der Polizei festgenommen.

Von anzi