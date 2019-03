Leipzig

Beim Versuch knapp eine halbe Tonne gestohlenes Kupfer zu verkaufen, sind zwei Leipziger am Mittwoch festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, boten die Männer im Alter von 31 und 38 Jahren einem Altmetall-Händler 450 Kilogramm Kupferspäne an. Diese sollte der Mann in einem Garagenkomplex im Leipziger Westen abholen. Der Händler schöpfte Verdacht und informierte die Polizei. Eine Prüfung ergab, dass die Kupferspäne vermutlich aus einem zurückliegenden Garagendiebstahl stammten.

Bei der geplanten Übergabe an der Garage in der Permoserstraße wurden die beiden Männer festgenommen. Dabei soll sich der 31-Jährige heftig gewehrt haben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei beiden Männern eine nicht unerhebliche Menge an Crystal und Cannabis. In der Garage war neben den Kupferspänen auch weiteres Diebesgut gelagert. Darunter fanden sich mehrere Baumaschinen, Werkzeuge sowie Elektronik. Der Wert der Waren wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Der 31-Jährige und der 38 Jahre alte Mann sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen mehrerer Einbrüche, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

joka