Leipzig

Am Wochenende wurden in Leipzig zwei Mietwagen der gleichen Firma gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler vermuten, dass die beiden Taten zusammenhängen. In der Nacht auf Montag zwischen 19 Uhr und 5 Uhr wurde einem 21-Jährigen an der Ecke Dessauer Straße/Hohlmannstraße in Eutritzsch ein Sprinter gestohlen. Die Polizei fand das Auto am Montag auf dem Rasthof „ Oberlausitz“ auf der A4 und nahm den 52-jährigen Fahrer fest.

Ein weiterer Transporter wurde zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr, in der Tarostraße im Leipziger Zentrum-Südost entwendet. Die Beamten haben Auto oder Fahrer bisher nicht gefunden. Die Sonderkommission „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen ermittelt. Der entwendete Transporter hat das amtliche Kennzeichen WI VR 3366.

Von soa