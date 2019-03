Leipzig

Mehr als ein Kilogramm Drogen hat die Polizei Leipzig hat am Mittwoch gegen 15.40 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle in Leipzig sichergestellt. Den Beamten zufolge hatte ein 23-jähriger Autofahrer zunächst die Flucht ergriffen, stieg an der Ecke der Trötzschel-/ Emil-Schubert-Straße aus seinem Fahrzeug und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Er konnte jedoch gefasst und festgenommen werden.

Im Auto fanden die Polizisten eine Plastiktüte, die augenscheinlich mit circa einem Kilogramm Marihuana gefüllt war. Zudem entdeckten die Beamten eine Vielzahl an Tabletten. Im Zuge einer veranlassten Wohnungsdurchsuchung wurde ein Tütchen mit einer betäubungsmittelverdächtigen Substanz sichergestellt.

Der 23-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig einem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erlassen.

Von fbu