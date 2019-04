Leipzig

Mehrere Anwohner in einer Mietanlage in der Paul-Ernst-Straße in Stadtteil Wahren hatten sich über Lärm aus einer Wohnung beschwert. Wie die Polizei mitteilte, war der Stadtordnungsdienst am Mittwoch gegen 13.20 Uhr vor Ort, konnte den Mieter allerdings nicht antreffen.

Noch während des Gesprächs mit den Hinweisgebern, fuhr der gesuchte Mieter mit seinem Auto vor. Er wirkte stark alkoholisiert und aggressiv. Aufgrund der angespannten Situation wurde die Polizei hinzugezogen. Der 32-jährige Mann schlug und trat um sich und musste mit körperlicher Gewalt ruhiggestellt werden. In der Wohnung und im Auto des Ruhestörers fanden die Beamten circa 145 Gramm Marihuana.

Die Musik wurde abgestellt und der 32-Jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Ruhestörung und Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

