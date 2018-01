Polizei geht gegen Dealer und Trinker am Leipziger Hauptbahnhof vor

Leipzig. Polizei und Bundespolizei sind am Dienstag erneut gegen die Drogenszene am Schwanenteich und im Umfeld des Hauptbahnhofs vorgegangen. Ab 17 Uhr waren dazu Beamte der Kripo, der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei sowie der Inspektion „Zentrale Dienste“ im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch die Fahrradstaffel und die Diensthundestaffel. Wie die Behörde am Mittwoch erklärte, sollte durch die inzwischen elfte Komplexkontrolle öffentlichkeitswirksam gegen Betäubungsmittel- und Kleinkriminalität in dem Areal vorgegangen werden. Auch in der Eisenbahnstraße und am Rabet war die Polizei im Einsatz.

Beamte in Zivil sondierten zu Beginn die Lage. Diese beobachteten, wie im Bürgermeister-Müller-Park und in der Nähe der Spielothek Drogendepots angelegt und kleinere Mengen an Marihuana verkauft wurden. Beamte in Uniform nahmen sich kurz darauf der drei Käufer im Alter von 14 bis 16 Jahren sowie der drei Verkäufer an. An den Aufzügen zum Citytunnel wurden später zwei weitere Händler und zwei Käufer gestellt.

18 Betrunkenen erhalten Platzverweis im Hauptbahnhof

Auch gegen die Trinker- und Punkerszene am Hauptbahnhof gingen die Beamten vor. Dabei wurde ein Mann festgestellt, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag. Dieser wurde in die JVA Leipzig überstellt. Eine Person stand zur Aufenthaltsermittlung. 18 weiteren Personen wurde ein Platzverweis für den Hauptbahnhof erteilt, da sie dem Alkohol zu stark zugesprochen haben.

Nachdem es im Bereich des Schwanenteichs zu mehreren Bedrohungen von Passanten gekommen war, rückte die Bereitschaftspolizei gegen 21 Uhr in die Parkanlage vor. Nach Angaben der Behörde soll es durch den Einsatz einen Verdrängungseffekt gegeben haben. Weder Verdächtige, die der Betäubungsmittelszene zuzuordnen seien, noch Mitglieder des Punker-Klientels waren daraufhin in dem Areal anzutreffen, so die Behörde.

Bilanz des mehrstündigen Großeinsatzes: 34,8 Gramm Drogen wurden sichergestellt, 46 Personen kontrolliert. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden acht Ermittlungsverfahren eingeleitet, vier Männer davon vorläufig festgenommen. 26 Platzverweise wurden erteilt. Zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz wurden festgestellt. In einem Fall wird ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

joka