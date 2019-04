Leipzig

Eine betrunkene Autofahrerin machte in der Nacht zu Freitag mit ihrer außergewöhnlichen Fahrweise in Leipzig-Kleinzschocher auf sich aufmerksam. Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten gegen 1 Uhr nachts einen Anruf, mit dem ein Zeuge auf die 55-jährige Leipzigerin aufmerksam machte.

Sie sei zunächst in der Kurt-Kresse-Straße mit blockierten Hinterrädern losgefahren, sodass es stark nach Gummi gerochen habe. Auf ihrer Weiterfahrt soll die Frau den parkenden Autos immer wieder sehr nah gekommen sein, in der Dieskaustraße einmal quer zur Fahrbahn gestanden haben und dann in Schlangenlinien davongefahren sein.

Nach einer ausführlichen Suche der Polizeibeamten, konnte die 55-Jährige gerade dabei entdeckt werden, ihr Auto unter Schwierigkeiten in eine Parklücke zu manövrieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille, sodass der Führerschein entzogen wurde.

Von lcl