Leipzig

Bei einer erneuten Razzia gegen die Drogenszene hat die Polizei am Mittwoch im Bereich des Hauptbahnhofs mehrere Drogendepots ausgehoben. In der Grünanlage am Schwanenteich und in Pflanzungen vor dem ehemaligen Hotel Astoria seien von Spürhunden mehrere vermutlich von Straßendealern angelegte Rauschgiftlager entdeckt worden, teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Zur Menge der gefunden Drogen machte die Polizei keine Angaben. Das Rauschgift sei „unterschiedlicher Art“ gewesen, hieß es lediglich. Bei 54 Personen wurde die Identität festgestellt, auch Leibesvisitationen wurden durchgeführt. Wegen ausländerrechtlicher Delikte sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz seien „einzelne“ Strafanzeigen erstattet worden, hieß es.

Kontrollen waren vorab angekündigt

Festnahmen gab es nicht. „Die maßgebliche Zielrichtung bestand abermals in der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität, wobei die Eisenbahnstraße, der Otto-Runki-Platz, das Rabet und die hauptbahnhofsnahen Parkanlagen besonders im Fokus standen“, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Im Vergleich zu vorherigen Komplexkontrollen war die Ausbeute der Ordnungshüter diesmal gering. Möglicher Grund: Anfang des Monats hatte die Leipziger Polizei angekündigt, im Mai die zuletzt regelmäßig stattfindenden Kontrollen häufiger durchzuführen und räumlich auszuweiten. Geplant sind insgesamt 14 Einsätze.

Razzia-Einsatz vorzeitig beendet

Am Mittwoch waren die Beamten der Polizeidirektion sowie der Bundes- und sächsischen Bereitschaftspolizei zwischen 15 und 23 Uhr im Einsatz, ab 20 Uhr habe sich die Szene vor Ort aber „aufgrund der polizeilichen Präsenz und wohl auch nicht zuletzt der Witterung“ zerstreut. Die Razzia wurde daher vorzeitig beendet und die eingesetzten Beamten zur „Bewältigung der sonstigen Einsatz- und Auftragslage der Polizeidirektion Leipzig“ verwendet, hieß es.

Von nöß