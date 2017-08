Polizei holt zwei junge Erwachsene aus dem alten Polygraph-Gelände in Leipzig-Leutzsch

Leipzig. Die Polizei hat am frühen Donnerstagabend zwei Menschen aus einem leerstehenden Gebäude in der Georg-Schwarz-Straße geholt. Der 26-Jährige und die 27-Jährige hatten sich laut der Beamten in dem stark beschädigten Haus bereits bis zum Schornstein des alten Polygraph-Gebäudes vorgearbeitet. Gegen beide ermitteln die Behörden nun wegen Hausfriedensbruch.

Die Polizei wies in dem Zusammenhang auf die Gefahr solcher Aktionen hin. Besuche in stark beschädigten Gebäuden zögen oft größere Rettungseinsätze nach sich.

luc