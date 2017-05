Leipzig. Wegen zu lauter Musik ist in der Nacht zum Sonntag eine Party in Leipzig-Großzschocher von der Polizei beendet worden. Mehrere Anwohner hätten sich über die Lärmbelästigung beschwert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Techno-Beats seien weithin zu hören gewesen.

Die Beamten beendeten die Open-Air-Feier auf einem Privatgelände mit rund 80 Gästen am Wasserturmweg gegen 4 Uhr. Die Veranstalter hätten nun mit einer Anzeige wegen Ruhestörung zu rechnen.

Von nöß