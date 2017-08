Polizei löst illegale Feier in Bughausen-Rückmarsdorf auf

Leipzig. Die Polizei hat am Sonntagmittag eine illegale Party in einem Wäldchen in Bughausen-Rückmarsdorf aufgelöst. Laut den Beamten hatten sich Anwohner zuvor über Lärm beschwert. Die anrückenden Polizisten entdeckten in der Nähe der Straße Zur Rodelbahn eine Party-Location mit aufgebauter Bar und DJ-Pult. Auch mehrere Sofas waren aufgestellt worden. Rund 30 Personen waren vor Ort, doch keiner wollte sich als Gastgeber ausgeben. Auch der DJ behauptete, nur zufällig in dem Wäldchen zu sein.

Die Polizei beendete die Party und nahm die Personalien auf. Bei dem DJ fand sie zudem verschiedene Betäubungsmittel. Er muss ich nun wegen der illegalen Party und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

luc