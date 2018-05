Leipzig

Am Wochenende hat die Polizei in Leipzig einen Sprayer festgenommen. Der 21 Jahre alte Mann war laut Bundespolizei in der Nacht zum Sonntag am S-Bahn-Haltepunkt „MDR“ unterwegs und sprühte dort mit weiteren Personen. Als die von Mitarbeitern der Deutschen Bahn alarmierte Bundespolizei eintraf, flüchtete die Gruppe in verschiedenen Richtungen.

Kurz darauf konnte eine Streife der Polizeidirektion Leipzig allerdings den 21-Jährigen festnehmen und übergab ihn den Kollegen von der Bundespolizei. Die hat nun ein Strafverfahren gegen den Mann aufgenommen.

Die anderen Sprayer konnten unerkannt entkommen, ließen auf ihrer Flucht allerdings Beweismittel zurück.

Von luc