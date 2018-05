Leipzig

Großeinsatz der Polizei in Leipzig: Mehrere Einsatzkräfte haben am Freitagnachmittag ein Gebäude der Deutschen Bahn am Güterbahnhof in Plagwitz geräumt. Sechs Menschen hätten das Haus „widerrechtlich genutzt“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei zu LVZ.de. Genauere Angaben machte sie nicht. Die Personen seien des Gebäudes verwiesen worden.

Bei den Kontrollen stellte sich zudem heraus, dass gegen einen 34-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Dabei handele es sich um eine Ordnungswidrigkeit, wegen der der Mann ein Bußgeld in Höhe von 750 Euro zahlen oder sechs Tage Haft antreten müsse, so die Sprecherin.

Kräfte der Leipziger Polizeidirektion unterstützen die Bundespolizei bei der Räumung, wie ein Sprecher sagte. Auch ein Helikopter war im Einsatz und kreiste über dem Gelände. Beamte sperrten zudem Teile des angrenzenden Parks mit rot-weißem Flatterband ab. Der Einsatz lockte auch Schaulustige an.

jhz