Leipzig. Nachdem er betrunken einen Unfall verursacht hat, ist ein 51-Jähriger am Montagabend an einer Straßenbahnhaltestelle aufgegriffen worden. Der Mann war gegen 21.30 auf der Jahnallee unterwegs, in Höhe einer Brücke touchierte sein Fahrzeug ein daneben fahrendes Auto. Auf einem angrenzenden Parkplatz wollte der 51-Jährige dem 36 Jahre alten Fahrer des anderen Fahrzeugs überzeugen, den Schaden ohne Polizei zu regeln.

Der 36-jährige bemerkte jedoch, dass der mutmaßliche Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand und informierte die Polizei. Der 51-Jährige übergab dem Mann seinen Ausweis und lief davon. Kurze Zeit später stellten Beamte den Angetrunkenen an einer Tram-Haltestelle. Tests ergaben, dass der Mann 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein, seinen Ausweis bekam er zurück.

joka