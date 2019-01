Leipzig

Ein Diebstahl endete für einen Mann in Leipzig direkt im Gefängnis: Zwei Männer haben am Dienstag gegen 15 Uhr in einem Baumarkt in der Dübener Landstraße aus einem Regal ein Universalortungsgerät sowie eine Inspektionskamera entwendet und ohne zu bezahlen das Gebäude verlassen. Laut Polizei versteckten sich die 41 Jahre und 40 Jahre alten Männer ihre Beute unter einer Jacke und in einem mitgeführten Rucksack.

Bereits während ihrer Tat gerieten sie ins Visier eines Ladendetektivs, der sie außerhalb des Baumarktes auf den Diebstahl ansprach. Die Täter flohen in Richtung eines Krankenhauses an. Der Ladendetektiv informierte die Polizei und beschrieb die Männer genau genug, damit die Beamten eine Fahndung in der näheren Umgebung einleiten konnten. Dank der Hinweise konnten die Männer wenig später in der Virchowstraße gestellt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden die gestohlenen Geräte sichergestellt. Nachdem die Täter zu weiteren Maßnahmen auf die Wache gebracht wurden, stellte sich heraus, dass gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl ausstand. Er wurde direkt an die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Von fbu