Leipzig

In den vergangenen Tagen verbreitete sich ein Facebook-Post mit rasender Geschwindigkeit. Eine 29 Jahre alte Leipzigerin wandte sich darin an einen Jugendlichen, der sie auf dem Weg zur Arbeit am Sonntagmorgen gegen halb sechs Uhr in der Straßenbahn-Linie 1 in Richtung Mockau geschlagen haben soll. „Lieber Schläger, vielleicht erinnerst du dich schon gar nicht mehr an mich. Ich bin eine zweifache Mutter, eine Frau die einfach nur zur Frühschicht im Pflegeheim wollte. Einfach von A nach B wollte, ohne sich zu prügeln. Ihrem Leben nachgehen wollte“, schrieb sie.

Der Täter habe sie geschlagen, berichtete sie. Daraufhin habe sie ihm zwei Ohrfeigen gegeben, woraufhin der Täter wiederum zuschlug. Die 29-Jährige verlor dadurch nach eigenen Angaben einen Teil ihres Schneidezahns. Erst als die Frau die Polizei anrief, habe der Täter abgelassen, so der Polizeibericht. Der Täter flüchtete, die Frau wurde im Krankenhaus behandelt.

Mittlerweile hat sie den Beitrag wieder gelöscht. Eine Zeugin der Auseinandersetzung konnte den Täter identifizieren, so die Polizei. Gegen den 19-jährigen Leipziger werde nun wegen Körperverletzung ermittelt.

