Leipzig

Zwei polizeibekannte Täter haben in der Nacht zu Montag versucht, einen Parkscheinautomaten am Aldi an der Leipziger Nonnenstraße aufzubrechen. Die beiden Diebe, einer 26 und einer 40 Jahre alt, wurden dabei von der Polizei gestellt. Beide werden wegen schweren Diebstahls angezeigt.

Von RND/mot