Leipzig. Polizisten haben am Mittwochnachmittag bei einem Radfahrer Crystal und Cannabis gefunden. Gegen kurz nach 14 Uhr wollten die Beamten den 26-Jährigen im Clara-Zetkin-Park anhalten, weil dieser während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Nach Angaben der Polizei fuhr er jedoch davon, es kam zu einer Verfolgungsjagd durch den gesamten Park. Schließlich war das Fahrrad so blockiert, dass der Mann nicht mehr weiter fahren konnte. Daraufhin flüchtete er zu Fuß. Als die Beamten den 26-Jährigen letztendlich einholten, fanden sie in seinem Rucksack ein Tütchen mit Crystal und eins mit Cannabis.

Der Mann muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Telefonierens während der Fahrt verantworten.

luc