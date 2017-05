Leipzig. Mit verschiedenen Drogen im Gepäck ist ein Radfahrer am Dienstag der Polizei ins Netz gegangen. Der 25-Jährige fiel einer Streife gegen 22.30 Uhr in der Basteistraße auf, weil er ohne Licht unterwegs war. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, überreichte der Mann freiwillig ein Tütchen mit Crystal. Zudem fand die Polizei bei der anschließenden Kontrolle Marihuana und Ecstasy.

Gegen den 25-Jährigen lagen bereits zwei offene Haftbefehle vor. Er kam ins Gefängnis.

jhz