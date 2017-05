Leipzig. Eine Gruppe von Randalierern hat am Vatertag einen größeren Polizeieinsatz im Leipziger Südosten ausgelöst. Rund 30 alkoholisierte Männer hatten am Mittag kurz nach 13 Uhr zunächst Flaschen auf die Prager Straße geworfen. Anschließend sei die Gruppe nahe der Alten Messe in eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie 15 gestiegen und hätte in Höhe des Technischen Rathauses die Notbremse gezogen, sagte ein Sprecher aus dem Führungs- und Lagezentrum auf Anfrage von LVZ.de.

In einer Straßenbahn in Leipzig-Reudnitz kam es am Vatertag zu einem Polizeieinsatz. Eine Gruppe von Männern hatte zuvor auf der Prager Straße randaliert und mit Flaschen geworfen.

Die Polizei rückte mit mehreren Mannschaftswagen nach Reudnitz-Thonberg aus und sperrte die Prager Straße ab. Die Männer wurden aus der Bahn geholt. Die Beamten stellten ihre Personalien fest. Offensichtlich gab es auch erhebliche Sachbeschädigungen. Eine Tür der Straßenbahn war zerstört: Die Scheibe war laut Augenzeugen zersplittert und hatte ein Loch. Zudem waren im Inneren der Bahn Getränke ausgekippt. Verletzte gab es laut Polizei nicht.

Die Prager Straße war über mehrere Stunden stadteinwärts für den Verkehr dicht. Die Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe wurden bis 15.30 Uhr in beide Richtungen über Dresdner Straße und Riebeckstraße umgeleitet. Der Einsatz dauerte am Nachmittag noch immer an. Davon abgesehen sei es an Himmelfahrt in Leipzig bislang weitgehend friedlich geblieben, so der Polizeisprecher.

nöß