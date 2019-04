Leipzig

Ein Brandstifter treibt offenbar in der Brackestraße sein Unwesen. Am Karsamstag standen dort im Keller eines Mehrfamilienhauses Unrat und eine Tür in Flammen. Die Beamten glauben, dass dort ein Unbekannter gezündelt hat.

Am Ostersonntag musste die Feuerwehr erneut in den Stadtteil Lausen-Grünau ausrücken. Wieder in der Brackestraße brannte eine Kellerbox. Nach Angaben der Beamten wurde durch das Feuer auch eine Versorgungsleitung beschädigt. Personen wurden in beiden Fällen nicht verletzt.

Von mro