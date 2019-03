Borsdorf

Es war ein Schock fürs Leben: Als sie in der SB-Sparkasse von Borsdorf Geld abheben wollte, stand plötzlich ein Vermummter hinter hier. Er bedroht sie so heftig, dass aus Angst Portmonee mit Geld und Ausweisen aushändigte. Dann flüchtete der Räuber.

Täter bedroht Frau am Geldautomat in Borsdorf

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Überfall bereits am 28. Februar in der Filiale August-Bebel-Straße in Borsdorf. Da der Erpresser immer noch flüchtig ist, hat sich die Behörde jetzt mit Fotos an die Öffentlichkeit gewandt, in er Hoffnung, Informationen zum Aufenthalt des jungen Mannes zu bekommen.

Die markante Applikation auf dem Rücken des vermeintlichen Erpressers soll den Täter entlarven. Quelle: PD Leipzig

Die 34-jährige Frau hatte an jenem Donnerstag 21.20 Uhr den Vorraum der SB-Filiale betreten, um schnell noch Geld zu ziehen. Den Angaben zufolge war sie vorerst allein. Doch als sie ihre „PIN“ eingeben wollte, stand plötzlich der unbekannte Mann hinter ihr. Er forderte das Geld, dass sie ihm aus Furcht überließ.

Opfer flüchtet aus der Sparkassenfiliale

Die 34-Jährige flüchtete anschließend aus der Filiale. Noch bevor sie die Polizei rufen konnte, kam der Unbekannte aus der Filiale gerannt und entfernte sich in nördliche Richtung zur Leipziger Straße. Er lief danach die Parthenaue entlang in ein Wohngebiet hinein und bog später nach rechts in östliche Richtung ab. Dort verlor die Frau den Sichtkontakt.

Fahndungsfotos zeigen die Kleidung des Täters

Den Unbekannten beschrieb die 34-Jährige bei der Anzeigenaufnahme als dünne Gestalt mit heller Haut. Er könnte bis zu 1,80 Meter groß sein, würde über höchstes 70 Kilogramm wiegen. Zum Alter konnte das Opfer laut Polizei keine Angaben machen. Er habe eine dunkelgraue, ausgewaschene Jeanshose getragen, einen dunklen Schal bis zur Nase gezogen und eine dunkle Wintermütze getragen, darüber eine Kapuze von einem Pullover gezogen. Darüber wiederum trug er eine Sportjacke mit orangefarbenen Streifen auf Brusthöhe. Auf dem Rücken der Jacke haftet eine Applikation, die einem Schriftzug ähnelt.

Die Polizei fragt nun nach der Identität des Mannes. Sie bittet um Hinweise von Menschen, die wissen, wo sich der Räuber aufhält. Auch sonstige Hinweise nimmt die Dienststelle der Kripo entgegen. Denn der Mann soll dringend verdächtig sein, die schwere räuberische Erpressung begangen zu haben.

Kripo Leipzig, Telefon 0341/96646666

Von LVZ