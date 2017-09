Polizei sucht Messerstecher in Leipzig-Lindenau – Opfer schwer verletzt

Leipzig. Nach einer Messerstecherei in Lindenau sucht die Leipziger Polizei einen Gewalttäter. Nach Angaben der Beamten lieferten sich zwei Männer vor der Kneipe „Am Kanal“ an der Ecke Gießerstraße/Endersstraße eine Auseinandersetzung. Dabei zog einer der beiden Beteiligten gegen 4.30 Uhr ein Messer und stach damit seinen 33 Jahre alten Widersacher nieder. „Das Opfer wurde dabei schwer verletzt“, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer. Der Täter sei auf der Flucht, nach ihm werde gesucht.

In diesem Zusammenhang steht auch ein Einsatz am Morgen in Lindenau. Wie Augenzeugen berichten, drangen schwer bewaffnete Kräfte in ein Wohnhaus in der Saalfelder Straße ein. Das Gebäude befindet sich unmittelbar neben der 46. Grundschule. Eltern und Kinder beobachteten vor dem Unterricht besorgt die Beamten. Geyer bestätigte den Einsatz, machte aber keine weiteren Angaben dazu.

mro