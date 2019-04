Leipzig

Die Leipziger Polizei hat am Montag neue Details zur Messerattacke vom Wochenende am Allee-Center in Grünau bekannt gegeben. Anders als zunächst mitgeteilt, wurden zwei Männer schwer verletzt und mussten notoperiert werden. Ein 35-Jähriger erlitt demnach Stichverletzungen im Brustbereich, ein 27-Jähriger am Rücken. Es werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, sagte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf auf LVZ-Nachfrage.

Nächtlicher Streit eskalierte

Die beiden Männer waren aus einer unbekannten Gruppe heraus angegriffen worden – die Täter konnten flüchten. Zwischen 3.30 und 3.45 Uhr in der Nacht zu Sonntag war es laut Polizei in der Stuttgarter Allee zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Bei einem anschließenden Handgemenge, das sich bis zum Einkaufszentrum zog, sei auch eine Stichwaffe zum Einsatz gekommen, so die Sprecherin.

Zum Motiv und den genauen Umständen der Auseinandersetzung laufen die Ermittlungen noch. Die Kripo sicherte am Sonntagmorgen Spuren. Ob auch die Tatwaffe darunter war, wollte Braunsdorf nicht mitteilen. Auch zur Nationalität der Opfer machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Polizei hofft auf Zeugen

Genauere Angaben zur Tätergruppe gebe es bislang nicht, so die Sprecherin. Die Polizei hofft auf Beobachtungen von Anwohnern und Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden (Dimitroffstraße 1, Tel. 0341 / 96646666). Die beiden Opfer werden derzeit auf der Intensivstation einer Leipziger Klinik behandelt. „Sie sind auf dem Weg der Besserung und schweben nicht mehr in Lebensgefahr“, so Braunsdorf.

Von nöß