Leipzig

Rund ein halbes Jahr nach einem Überfall in Leipzig-Paunsdorf sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto nach einem Räuber. Der Mann soll zusammen mit zwei vermutlich arabischstämmigen Komplizen am 17. Juli vergangenen Jahres einen 18-Jährigen ausgeraubt und zusammengeschlagen haben. Zuvor fuhren die Täter und ihr Opfer gemeinsam in einem LVB-Bus der Linie 72, den sie an der Endhaltestelle Riesaer Straße verließen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aus einer Überwachungskamera im Fahrzeug stammt auch das Fahndungsfoto.

Täter schlugen und traten auf 18-Jährigen ein

Nachdem sich der 18-Jährige von einem Freund verabschiedet hatte, lief er alleine auf der Riesaer Straße bis zur Sachsenstraße. „Dort bog er ab und wechselte die Straßenseite, da er hinter sich drei Männer bemerkte, die bereits mit ihm im Bus gesessen hatten“, berichtete Polizeisprecherin Katharina Geyer. Einer der Täter habe den 18-Jährigen zunächst nach dem Weg zum Hauptbahnhof gefragt. Danach erkundigte er sich nach dem Inhalt seiner Tasche. In der Zwischenzeit trafen auch die beiden Komplizen ein.

Das Video aus der Überwachungskamera zeigt einen der drei Räuber. Quelle: Polizei Leipzig

Der 18-Jährige wurde in der Folge bedrängt, geschlagen und getreten. Das Trio entriss dem jungen Mann die Umhängetasche samt Portemonnaie, Schlüsselbund und Mobiltelefon. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, so Geyer. Die Angreifer flüchteten. Eine Frau aus einem Haus in der Nähe hörte Hilfeschreie und alarmierte die Polizei.

So sahen die drei Täter aus

Der auf dem Foto abgebildete Tatverdächtige war laut Polizei rund 1,70 Meter groß, trug ein Basecap, eine dunkle Trainingsjacke und ein helles T-Shirt. Er war von kräftiger Statur, hatte schwarze, kurze Haare und sprach Deutsch und Arabisch. Markant war sein leichter Schnurrbart.

Der zweite Täter war ebenfalls kräftig, arabisch aussehend und rund 1,85 Meter groß. Er hatte gegelte, schwarze Haare und einen leichten Vollbart. Bekleidet war er mit einer blauen Adidas-Trainingsjacke und einer Adidas-Jogginghose. Auch der dritte Täter wurde als arabisch aussehend beschrieben.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des im Bild gezeigten Tatverdächtigen und seiner beiden Mittäter. Hinweise zu den drei Personen nimmt die Polizeidirektion Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von nöß