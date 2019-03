Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg ist laut Polizei in der Nacht zu Dienstag in eine Ergotherapie-Praxis eingebrochen worden. Elektronik und Bargeld mit einem Wert von 4000 Euro wurden gestohlen.

Als ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen zur Arbeit , entdeckte er die offenstehende Tür mit Hebelspuren. Die Täter müssen somit zwischen 19.45 Uhr am Vorabend und etwa 9.10 Uhr am Morgen gehandelt haben.

Kriminalpolizei ermittelt

Zudem waren sämtliche Patientenunterlagen auf dem Boden verstreut und das Mobiliar durchsucht worden. Es fehlte die Brieftasche mit einem dreistelligen Geldbetrag sowie eine Spielekonsole mit den dazugehörigen Spielen und einem Physiokey. Auch ein Elektro-Impulsgerät ist entwendet worden.

Die 39-jährige Inhaberin informierte die Polizei, die nun wegen des besonders schweren Diebstahls ermitteln. Hinweise zum Tatgeschehen oder den möglichen Tätern nimmt die Leipziger Kriminalpolizei unter der (0341) 96 64 66 66 telefonisch entgegen.

Von lcl