Leipzig

Nach einem brutalen Raubüberfall in der Silvesternacht in Leipzig sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte hatten einen 17-Jährigen gegen 23.20 Uhr ohne Vorwarnung getreten und mit einer Flasche niedergeschlagen. Sie erbeuteten eine Musikbox im dreistelligen Wert, außerdem stahlen sie Feuerwerkskörper. Der Jugendliche erlitt Platz- und Schnittwunden sowie Prellungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können. Diese können sich bei der Polizei in der Dimitroffstr. 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 melden.

Von soa