Leipzig. Drei Räuber haben am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr einen 42-Jährigen in der Volksgartenstraße in Schönefeld überfallen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Täter dem Mann einen blauen Rucksack und eine graue Laptoptasche. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Der 42-Jährige beschreibt die Unbekannten als etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Sie seien mit Hosen, Jacken und Mützen bekleidet gewesen, hätten sonst keine auffälligen Merkmale gehabt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

chg