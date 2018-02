Polizei sucht bewaffneten Mann auf der Leipziger Eisenbahnstraße

Leipzig. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei haben am Samstagabend in der Eisenbahnstraße nach einem mutmaßlich bewaffneten Mann gesucht. Der Unbekannte soll gegen 23 Uhr eine Frau in einem Wohnhaus mit einer Pistole bedroht haben. „Da eine Gefährdung nicht auszuschließen war, kamen besonders ausgebildete Kräfte zum Einsatz“, berichtete Jack Dietrich aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen vor Ort allerdings nicht mehr ausfindig machen.

Der Mann hatte sich zuvor nach Polizeiangaben unbefugt Zutritt zu dem Gebäude in Neustadt-Neuschönefeld verschafft, Bewohner beleidigt und gegen mehrere Türen getreten. Als eine Frau in den Flur trat, zog der Unbekannte eine silberne Pistole. Anschließend flüchtete er. Ob es sich um eine scharfe Waffe oder eine Attrappe handelte, ist unklar. Die Polizei brach ihre Suche in der Nacht ergebnislos ab.

nöß