Polizei sucht in Leipzig und Torgau nach 25-jähriger Vanessa Rettingshaus

Leipzig/Schkeuditz. Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach der 25-jährigen Vanessa Rettingshaus. Die junge Frau wurde zuletzt am 16. September in Schkeuditz gesehen. Zwei Tage später hatte sie noch Kontakt zu einem Freund, danach verliert sich ihre Spur. Auch ihr Handy ist seitdem ausgeschaltet.

Vermutlich seit 2016 lebte die 25-Jährige in Leipzig, eventuell aber auch schon länger. Die letzten Jahre verbrachte die Frau „weit unter dem Radar soziale Unterstützung“, wie es von der Polizei heißt. Unbekannt ist, wo sie sich davor aufgehalten hat. Geboren und aufgewachsen ist sie im Sauerland in Nordrhein-Westfalen, hat zu ihrer Familie dort aber so gut wie keinen Kontakt mehr.

Im Ruhrgebiet?

Nach einem Krankenhausaufenthalt in Leipzig wurde sie zuletzt in einer Wohngruppe in Schkeuditz untergebracht, dort wollte man sich um soziale Unterstützung für die 25-Jährige kümmern. Doch bereits einen Tag später verschwand sie aus der Wohngruppe, angeblich wollte sie zu einem Freund in Torgau fahren. Doch dort kam sie nie an. Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass sie die sächsische Stadt nur zur Täuschung als Zielort angab. Am 18. September erzählte sie einem Freund schließlich, dass sie mit einem Luka nach Hagen im Ruhrgebiet fahren wollte, um dort mit dem angeblichen Freund zu wohnen. Seitdem gilt sie als vermisst.

Die Frau ist rund 1,75 Meter groß, schlank und hat halblange, dunkelblonde Haare. Darüber hinaus trägt sie eine Brille, und zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine braune Jacke, eine Jeans und einen roten Rucksack.

Die Polizei fragt: Wer hat Vanessa seit September gesehen – in Torgau, Leipzig oder Hagen? Hat sie zu irgendjemandem Kontakt aufgenommen? Im Besonderen sucht die Polizei aus Leipzig auch nach Hinweisgebern aus Hagen, die einen „Luka“ kennen, der mit Vanessa befreundet ist oder mit ihr gesehen wurde. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Leipzig, Dimitroffstraße 1 oder unter der Teefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

luc