Leipzig

Bereits seit Samstag wird Garib Farho vermisst. Der 29-jährige Syrer lebt laut Polizeiangaben mindestens seit 2016 in Leipzig. Mit seinem Cousin wohnt er in der Gemeinschaftsunterkunft im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg, ist dorthin jedoch nicht zurückgekehrt. Am Abend des 14. Juli wurde er zuletzt an einem Dönerimbiss in der Lindenthaler Straße in Gohlis gesehen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste selbst etwas antut, weil er seit einiger Zeit Suizidgedanken habe.

Polizei bittet um Mithilfe

Laut Polizei ist Farho 1,66 Meter groß, könnte auf 25 bis 30 Jahre geschätzt werden, hat schwarze, kurze Haare und braune Augen. Er spricht gebrochen Deutsch, trug zuletzt ein rotes T-Shirt, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Wer Hinweise zum Vermissten geben kann, ihn gesehen hat oder seinen Aufenthaltsort kennt, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-West, Ratzelstraße 222 in 04275 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 94600 zu melden.

anzi