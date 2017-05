Pegau/Markkleeberg. Seit Sonntagabend, 20 Uhr, wird Waltraud Emma Kläbe (79) vermisst, welche in einem Pegauer Altenpflegeheim untergebracht ist. Die Seniorin leidet unter Demenz und gab wohl kurz vor ihrem Verschwinden an, unbedingt nach Markkleeberg fahren zu wollen, wo sie bis vor einiger Zeit wohnte.

Vermisst: Die Polizei sucht nach der 79-jährigen Waltraud Emma Kläbe aus Pegau. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Trotz umgehend eingeleiteter Suchmaßnahmen, insbesondere in Pegau und Markkleeberg, konnte die Dame bisher noch nicht wieder aufgefunden werden, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Montag mit.

Möglicherweise, so die weiteren Angaben der Polizei, stieg Frau Kläbe am Pegauer Kirchplatz beziehungsweise am Marktplatz in einen Pkw ein und ließ sich an einen unbekannten Ort fahren.

Die 79-Jährige ist 1,68 Meter groß, von kräftiger Gestalt. Ihr scheinbares Alter beträgt 80 Jahre, sie spricht sächsischen Dialekt. Waltraud Kläbe hat dunkelbraune, mittellange Haare und blaue Augen. Sie ist Brillenträgerin. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen grauen Mantel und Rock sowie schwarze Leggings und dunkelblaue Pantoffeln. Es ist wahrscheinlich, dass sie einen dunkelgrünen Stoffbeutel bei sich trägt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten. Wer weiß, wo sich Waltraud Emma Kläbe aufhält oder die Person gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Tel. 03433/2440 zu melden.

Von lvz