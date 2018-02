Polizei sucht nach Besitzer eines Holzpferdchens in Leipzig

Leipzig. Die Polizei sucht nach einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch in der Leipziger Junghanßstraße nach dem Besitzer einer Pferdemarionette mit goldfarbenen Sternen. Das Holzpferd in der Größe von etwa 25 mal 40 Zentimeter wurde während einer mehrstündigen Wohnungsdurchsuchung gefunden, so die Polizei am Freitag. Der richterliche Beschluss fand aufgrund des dringenden Tatverdachts gegen einen 39-Jährigen statt. Neben dem Holzpferd fanden die Beamten eine große Menge Betäubungsmittel.

Bei dem Pferd handelt es sich um eine Marionette, deren Kopf und ihre Beingelenke mit Fäden bewegt werden können. Sie ist mit goldfarbenen Sternen verziert. Die Polizei bittet den rechtmäßigen Besitzer sich bei der Polizei unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

dei