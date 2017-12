Polizei sucht nach Opfer eines Raubüberfalls am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig. Nachdem ein Security-Mitarbeiter am Leipziger Hauptbahnhof vermutlich einen Raubüberfall beobachtet hatte, suchen Ermittler das Opfer der Tat. Nach Angaben der Polizei beobachtete der 49-jährige Angestellte am frühen Nachmittag des 11. Dezembers, wie mehrere Männer am Schwanenteich nahe dem Hauptbahnhof vorbei rannten, von denen einer einen Rucksack in die Büsche warf.

Kurz darauf wurde der 49-Jährige von einem Mann angesprochen, der erklärte, dass es sich um einen Raubüberfall gehandelt habe, und danach fragte, wohin die Männer geflohen sein. Als eine Frau sich als Besitzerin des gestohlenen Rucksacks zur erkennen gab, erklärte Security-Mitarbeiter ihr, wo die Männer den Rucksack hingeworfen hatten. Die Frau holte ihre persönlichen Sachen und fuhr mit einem Damenrad davon.

Sie selbst meldete den Raub nicht. Die Polizei möchte den Fall dennoch im Rahmen der Ermittlungen um die sogenannte „Raub- und Antänzerszene“ um den Leipziger Hauptbahnhof aufklären und sucht das Opfer. Der 49-jährige Zeuge schätzt das Alter der Frau auf 20 bis 30 Jahre und die Größe auf 1,70 Meter bis 1,80 Meter. Sie war von schlanker Gestalt und hatte dunkle nackenlange Haare mit Pony. Zum Zeitpunkt der Tat trug sie eine dunkelblaue Wollmütze, einen schwarzen Mantel mit Gürtel und eine dunkelblaue Jeans.

Die Frau wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 96 64 66 66 zu melden.

