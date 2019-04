Leipzig

Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Freitagnachmittag versucht, in Leipzig einer Kontrolle zu entkommen. Wie die Polizei mitteilte, habe sein Fahrzeug nicht über die erforderliche Versicherung und Zulassung verfügt, was die Aufmerksamkeit der Beamten in der Arthur-Hoffmann-Straße erregte.

Als der Fahrer das bemerkte, floh er und raste über die Hardenberg-, Semmelweis-, Nürnberger und Brüderstraße, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer, Schilder oder Ampeln zu achten. In der Talstraße schließlich gelang es Polizisten, ihn zu überholen und ihm den Weg zu versperren.

Der Flüchtige rammte das Polizeiauto und kam dadurch zum Stehen. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen fest. Er besaß keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen ihn wird nun deswegen sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Ob es bei dem Vorfall Verletzte gab und ob sich noch weitere Insassen im Auto befanden, konnte eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag weder bestätigen noch dementieren. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht zugleich Zeugen, die Hinweise zum Verhalten des Fahrers machen können. „Insbesondere sind die Verkehrsteilnehmer gebeten sich bei der Polizei zu melden, die am Mittag aufgrund der Fahrweise des rücksichtslosen Autofahrers behindert oder gar gefährdet wurden“, heißt es. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Skoda mit dem amtlichen Kennzeichen GRM-J 29. Hinweise nimmt die Leipziger Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

