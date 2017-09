Polizei verhaftet Brandstifter aus der Stuttgarter Allee in Leipzig-Grünau

Leipzig. Leipziger Polizisten haben einen 41-jährigen mutmaßlichen Brandstifter aus Leipzig-Grünau dingfest gemacht. Nach Angaben der Polizei steht der Mann unter dringendem Verdacht, seit Juli insgesamt elf Brände in dem Haus gelegt zu haben. Dabei steckte er verschiedene Gegenstände im Fahrstuhl oder vor Wohnungstüren in Brand. Das Feuer wurde stets rechtzeitig bemerkt, sodass niemand verletzt wurde und sich der Sachschaden nur auf den Fahrstuhl beziehungsweise die Türen und Türschwellen begrenzte. Zuletzt hatte es erst vor einer Woche mehrere Brände in dem Haus gegeben.

Auch am Dienstagabend soll der Mann wieder Feuer gelegt haben. Bei dem dritten Brand, den er an diesem Abend entfachte, wurde er erwischt. Die Polizei nahm in fest. Ein Haftrichter schickte ihn am Mittwochnachmittag in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes fanden die Beamten Materialien, die bei den vorherigen Bränden genutzt worden waren.

pad