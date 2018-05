Leipzig

Die Leipziger Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler verhaftet. Laut den Ermittlern stand der 24-Jährige schon seit Beginn des Jahres unter Verdacht verschiedene Drogen zu verkaufen. Daraufhin beobachteten Beamte des Rauschgiftkommissariats den Verdächtigen.

Die Ermittler erfuhren, dass der 24-Jährige Ende April eine größere Drogenlieferung erhalten sollte. Nachdem ein 22-Jähriger am 24. April die Wohnung in Schönefeld mit einer Sporttasche betreten hatte, verschafften sich die Beamten Zutritt. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Polizisten drei Kilogramm Marihuana in der Sporttasche und rund 2300 Ecstasy-Tabletten in einem Versteck in der Wohnung.

Der Verdächtige wurde inzwischen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dabei wurde ein Haftbefehl angeordnet und der Verdächtige ins Gefängnis gebracht.

thiko