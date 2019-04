Leipzig

Eine 67-Jährige ist am Montag in der Elsbethstraße in Gohlis-Süd Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Geschädigte zusammen mit ihrem Lebensgefährten zwischen 8.55 und 9.15 Uhr mit den Fahrrädern von der Stallbaumstraße über die Georg-Schumann-Straße zu einem Einkaufsmarkt.

Vor Ort bemerkte sie das Fehlen ihrer Tasche, die sie in dem Fahrradkorb mittels eines Spanngutes gesichert hatte. In der Tasche befanden sich ein Handy, eine Geldbörse mit einem unteren zweistelligen Geldbetrag, Personalausweis, Geldkarte und diverse Kundenkarten.

Da es in den letzten 14 Tagen vermehrt zu solchen Diebstählen gekommen ist, empfiehlt die Polizei zumindest die Henkel der geschlossenen Tasche um die Sattelstange zu schlingen oder ein Fahrradschloss zur Sicherung der Tasche zu nutzen.

Von fbu