Leipzig

Die Leipziger Bundespolizei hat am Mittwoch am Hauptbahnhof eine Großkontrolle durchgeführt und warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Bei dem Einsatz am Mittwoch seien mehrere aggressive Bettler aufgefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Mit ausgedruckten Zugverbindungen baten sie um Kleingeld für Fahrkarten – teilweise sehr aggressiv, hieß es. Die Gruppe sei bereits deutschlandweit in Erscheinung getreten. In Leipzig haben sie nun Hausverbot.

Außerdem stellten die 50 Beamten mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und zahlreiche Fahndungstreffer fest. Die Kontrolle fand zwischen 12 und 20 Uhr statt.

Von jhz