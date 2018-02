Polizei zieht Betrunkenen in Leipzig aus dem Verkehr

Leipzig. Dank eines aufmerksamen jungen Mannes hat die Polizei am Dienstagabend in Leipzig Gohlis einen betrunkenen Autofahrer festgenommen. Nach Polizeiangaben verließ der 26-jährige Mann gegen 19.30 Uhr seine Wohnung in der Berggartenstraße und bemerkte dabei ein parkendes Auto. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann. Als der Bewohner gegen 22.00 Uhr zurückkehrte, stand das Auto noch immer dort. Der Motor lief und der Mann wirkte abwesend.

Der Zeuge wollte sich erkundigen, ob alles in Ordnung sei und klopfte an die Fahrerscheibe. Der Fahrer betätigte das Gas, fuhr aber nicht los. Der Besorgte ging ins Haus, rief die Polizei und beobachtete das Auto. Währenddessen stieg der Fahrer aus, torkelte um den Wagen und stieg wieder ein. Ein Versuch sich anzuschnallen, blieb erfolglos. Wenig später trafen die Polizisten ein.

Der Fahrer reagierte nicht auf die Polizisten, so dass sie selbst die Tür öffneten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Das Auto wurde verschlossen und der Mann zur Blutentnahme gebracht. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

ThTh