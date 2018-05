Leipzig

Bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn ist am Mittwochmorgen ein Polizeiauto mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen. „Die Kollegen waren gegen 6.30 Uhr auf dem Weg zu einem Brandmeldereinlauf in Lützschena-Stahmeln“, sagte Polizeisprecher Michael Fengler. An der Kreuzung Louise-Otto-Peters-Allee/Gustav-Adolf-Allee war für einen aus Lindenthal kommenden Autofahrer die Ampel nach ersten Erkenntnissen zwar auf Grün geschaltet, er beachtete aber das herannahende Einsatzfahrzeug mit Sondersignal nicht.

Zur Galerie An der Kreuzung Louise-Otto-Peters-Allee/Gustav-Adolf-Allee ist ein Polizeibus mit einem Auto zusammengestoßen.

Beim Zusammenstoß wurde er ebenso verletzt wie vier Beamte der Bereitschaftspolizei in ihrem Kleinbus. Ein Ordnungshüter musste mit schweren Blessuren in die Klinik eingeliefert werden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es weiter. Die genauen Umstände des Unfalls werden Fengler zufolge jetzt untersucht.

Von Matthias Roth