Ein verdächtiges Paket hat am Montagmittag zu einem Polizeieinsatz am neuen Busterminal in Leipzig geführt. Am Eingang auf der Rückseite war gegen 12.50 Uhr ein Gegenstand mit der Aufschrift „Vorsicht Pyrotechnik“ gefunden worden.

Das Paket, etwa 30 mal 40 Zentimeter groß, habe im Korb eines angeschlossenen Fahrrads gelegen, teilte Uwe Voigt von der Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage mit. Ein Absender sei nicht erkennbar gewesen. Die Beamten vor Ort haben bereits einen Sprengstoffspürhund angefordert.

Die Straße auf der Seite des Busterminals, die in Richtung Bahngelände zeigt, wurde gesperrt. Deshalb kam es auch zu Verkehrsbehinderungen, so Voigt weiter. Für die Sperrung seien Beamte der Bundespolizei im Einsatz gewesen.

Fernbusabfahrten verlegt

Die Fahrgäste des Fernbusterminals mussten ebenfalls Einschränkungen in Kauf nehmen. Drei Verbindungen seien betroffen gewesen, teilte Fernbusanbieter FlixBus gegenüber LVZ.de mit. Die Fahrgäste seien informiert worden, dass ihre Fahrten in der nahe gelegenen Goethestraße starten. Dort hatten die Fernbusse noch bis zur Eröffnung des Terminals ihre Haltestellen.

Stand 14.45 Uhr laufe der Betrieb im Terminal aber wieder normal, so FlixBus.

Von lyn