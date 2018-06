Leipzig

Eine offenbar verwirrte Schleußigerin hat am Dienstag für einen Polizeieinsatz in ihrem Stadtteil gesorgt. Wie ein Behördensprecher gegenüber LVZ.de sagte, warf die Frau in den Mittagsstunden verschiedene Gegenstände aus ihrer Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses auf die Oeserstraße.

Die Beamten ließen die Straße absperren und nahmen Kontakt zur Werferin auf – auch weil die Vermutung bestand, dass sie sich etwas antun könnte. Es gelang, die Frau von weiteren Würfen abzubringen. Verletzt wurde niemand, Sanitäter kümmerten sich um die Schleußigerin. Zu möglichen Schäden an Fahrzeugen ist nichts bekannt. Die Straßensperrung konnte anschließend wieder aufgehoben werden.

Von mpu