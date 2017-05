Leipzig. Ein handfester Streit in Leipzig-Leutzsch hat in der Nacht zum Dienstag Dutzende Polizisten auf den Plan gerufen. Kurz nach Mitternacht hörten Anwohner Schreie und lautes Krachen auf der Bischofstraße, ein 30-Jähriger soll unter anderem gegen ein Garagentor getreten haben, heißt es im Bericht der Behörden. Als die aufgeschreckten Anwohner mit einem Anruf bei der Polizei drohten, soll der Mann Steine in Richtung der Rufenden geworfen, dabei aber das Fenster verfehlt haben.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie einen äußerst aggressiven 30–Jährigen vor, der eine Schnittverletzung an der Hand hatte. Zudem stellten sie an einem abgestellten Pkw eine eingeschlagene Seitenscheibe samt Blutspuren an den Scherben fest. Ein Krankenwagen wurde gerufen, der 30-Jährige wehrte sich aber anfänglich sowohl gegen medizinische Hilfe als auch gegen die Maßnahmen der Polizisten.

Inzwischen war laut Polizeibericht auch eine 24-jährige Frau hinzugekommen, die ebenfalls aggressiv auftrat und deutliche Verletzungen im Gesicht hatte, so die Behörde. Auch sie soll sich gegen medizinische Hilfe gewehrt haben.

Letztlich gelang es den Polizisten, den 30-Jährigen zur Fahrt ins Krankenhaus zu überzeugen und seine Personalien aufzunehmen. Nach Abgleich mit der Datenbank stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet worden waren. Ob er aktuell auch für die Verletzungen der Frau verantwortlich war, sollen weitere Ermittlungen ergeben.

Von mpu