Polizeiposten in Leipzig-Connewitz mit Steinen und Teer attackiert

Leipzig. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag den Polizeiposten im Leipziger Stadtteil Connewitz angegriffen. Am späten Abend gegen 23.20 Uhr warfen sie Pflastersteine und Teerfarbe gegen die Fenster und die Fassade der Außenstelle des Reviers Südost in der Wiedebach-Passage. Anschließend seien die Angreifer zu Fuß geflüchtet, sagte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf gegenüber LVZ.de.

Der Polizeiposten in dem als linksalternativ geltenden Stadtteil ist rund um die Uhr besetzt. Zum Zeitpunkt des Anschlags hätten sich mehrere Beamte in dem Büro befunden, so Braunsdorf. Verletzt wurde bei der Attacke niemand. Die Steine hätten die Fensterscheiben aus Sicherheitsglas nicht durchschlagen. "Die äußere Verglasung splitterte, die innere blieb aber unbeschädigt", so Braunsdorf.

Staatsschutz ermittelt

Eine sofort eingeleitet Fahndung im Umfeld des Polizeipostens blieb ohne Erfolg. Hinweise zu den Steinewerfern gab es zunächst nicht. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Da ein politischer Hintergrund naheliege, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, erklärte Braunsdorf. Das Motiv ist aber bislang noch unklar.

Vor drei Jahren wurde der Polizeiposten in der Biedermannstraße auf ähnliche Art attackiert. Im Januar 2015 hatten rund 50 Maskierte Steine, Flaschen und Farbbeutel gegen das Gebäude geschleudert.

Auch Farbanschlag auf Gemkow-Büro in Plagwitz

Erst in der Nacht zu Freitag war auch das Wahlküro von Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) in der Baumwollspinnerei mit Farbe angegriffen worden. Auch in diesem Fall ermittelt der Staatssschutz.

