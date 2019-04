Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Miltitz sind Polizisten am Ostermontag durch Zufall auf eine Marihuana-Plantage gestoßen. Laut Polizei wollten die Beamten einen Anwohner eigentlich auf einen falsch geparkten Wagen aufmerksam machen.

Als der 32-jährige Mann gegen 8.20 Uhr sein Fenster öffnete, meinten die Beamten den süßlichen Duft von Cannabis zu riechen. Als sie den 32-Jährigen darauf ansprachen, leugnete dieser den Besitz von Marihuana.

Die Polizisten setzten sich voller Überzeugung von ihrem Geruchssinn mit einem Richter in Verbindung. So erhielten sie mündlich die Erlaubnis für eine Durchsuchung. In der Wohungn fanden sie schließlich 26 Marihuana-Pflanzen, getrocknete Blüten, Böller und eine Schreckschusspistole.

Sie stellten ihre Funde sicher. Gegen den 32-jährigen wird nun wegen Drogen-, Waffen- und Sprengstoffbesitz ermittelt.

thiko