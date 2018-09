Delitzsch

Beim Versuch die Identitäten einiger Jugendlicher festzustellen sind am Freitagabend in Delitzsch zwei Polizisten und vier Teenager leicht verletzt worden. Die 17-Jährige und der 14-Jährige hatten gegen 20 Uhr mit Freunden in einer Bushaltestelle am Bahnhof laut Musik gehört und Alkohol getrunken. Neben der etwa 15-köpfigen alkoholisierten Gruppe fanden die hinzugerufenen Beamten eine beträchtliche Anzahl Zigarettenstummel und zerschlagene Glasflaschen im Umfeld der Bushaltestelle vor.

Der Einsatz verlief laut Polizei zunächst ruhig. Während die Personalien der ersten Jugendlichen kontrolliert wurden, habe der Rest der Gruppe begonnen, den Platz aufzuräumen. Vor der Kontrolle der beiden letzten Teenager habe sich das Blatt jedoch gewendet. Unter anderem bedrängte ein bereits überprüfter 16-Jähriger die Beamten. Die hinzugerufene Mutter der beiden letzten Jugendlichen sorgte dann für die Eskalation: Schon bei ihrer Ankunft habe sie die Polizisten übel beleidigt. Es kam daraufhin zu einer handfesten Auseinandersetzung, die für die Polizei nur unter Einsatz von Pfefferspray zu beruhigen gewesen sei. Vier Jugendliche und zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgestellt.

Von anzi