Polizisten stellen flüchtenden Drogenhändler am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig. Nach Polizeiinformationen ist zwei Streifenpolizisten im Leipziger Bürgermeister-Müller-Park am Dienstag um 17:30 ein 19-jähriger Mann aufgefallen. Er hatte einen Beutel aus dem Korb eines abgestellten Fahrrads genommen und ging schließlich in Richtung der Beamten. Als er sie bemerkte, ließ er den Beutel in einem anderen Fahrradkorb zurück und floh zum Hauptbahnhof, wo er gestellt wurde.

In dem Beutel fanden die Polizisten sieben Tütchen mit mehreren Gramm Cannabis, woraufhin der Mann festgenommen wurde. Bei der Kontrolle auf dem Polizeirevier wurde ein weiteres Tütchen gefunden, womit der Täter insgesamt 92,4 g Cannabis mit sich geführt hatte. Der 19-Jährige wird nun des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt verdächtigt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

ThTh