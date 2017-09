Private Belohnung für Hinweise nach Vergewaltigung in Leipzig ausgesetzt

Leipzig. Ein Leipziger Unternehmer will zur Aufklärung der Vergewaltigung im Rosental eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro zahlen. Wie seine Anwältin Anja Hoffmann am Mittwoch der LVZ sagte, lege der 34 Jahre alte Mann allerdings Wert darauf, anonym zu bleiben.

Er wolle mit der Prämie erreichen, dass „Hinweise eingehen, die zumindest etwas dazu beitragen, dass diese schreckliche Tat aufgeklärt werden kann“. Der Kontakt läuft über die Fachkanzlei Hoffmann, Kurt-Eisner-Straße 24, Telefon: (0341) 22 17 00 30. Die Hinweise würden sofort an die Polizei weitergegeben, versprach Hoffmann.

Erster Ansprechpartner für Hinweise, die bei den laufenden Ermittlungen helfen sowie zum mutmaßlichen Täter führen, ist die Leipziger Kripo. Die Behörde ist erreichbar in der Dimitroffstraße 1, Telefon: (0341) 96 64 66 66. Eine eigene Ermittlungsgruppe ist hier mit dem Fall beschäfitgt.

Eine mehr als 50 Jahre alte Joggerin war am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr im Rosental auf einem Waldweg, der parallel zur Breiten Allee verläuft, brutal zusammengeschlagen und anschließend sexuell missbraucht worden. Sie wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Bei dem Täter soll es sich um einen 25 bis 35 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen, kräftiger Statur, dunklen Haaren und kurzem, dunklen, ungepflegten Bart handeln.

LVZ